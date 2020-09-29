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Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları ardından açıkta kalan binlerce öğrenci, ÖSYM tarafından belirlenen kontenjanlara yerleşmek için ek tercih yaptı. Ek yerleştirme kayıtlarının 5 Ekim günü başlayacak olması nedeniyle sonuçların en geç 2 Ekim'de açıklanması bekleniyor.

08:34 -
Haberler Eğitim
Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversitelerin boş kalan kontenjanları için başvuru yapan öğrencilerin sonuç bekleyişi başladı.

823 BİN ADAYIN ŞANSI VAR

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal ek yerleştirme tercihlerini SÖZCÜ’ye şöyle değerlendirdi: “2020 YKS’de barajı geçip tercih yapan 1 milyon 745 bin 642 adayın sadece 1 milyon 151 bin 632’si tercih yaptı. Bu adayların 921 bin 886’sı bir yükseköğretim programına yerleşti. Tercih hakkı olmasına rağmen 594 bin 10 aday bu hakkı kullanmadı. Ayrıca tercih yapıp yerleşemeyen 229 bin 746 aday da dahil şimdi 823 bin 756 aday tercih yaptı.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama yapmasa da üniversite kayıtlarının 5 Ekim tarihinde başlayacak olması nedeniyle sonuçların 2 Ekim tarihine kadar açıklanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Ek yerleştirme öğrenci ÖSYM Sözcü YKS
Son güncelleme: 09:36 29.09.2020
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