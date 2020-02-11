EKPSS başvuru kılavuzu ve ekranı: EKPSS başvurularında yarın son gün!

EKPSS başvuruları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor. EKPSS sınavı 26 Nisan’da yapılacak. Sınav sonuçları ise 27 Mayıs 2020’de adayların erişimine açılacak.
ÖSYM’DEN EKPSS SINAV VE BAŞVURU DUYURUSU
ÖSYM'den yapılan açıklamada; “Sınava başvurular, 24 Ocak – 12 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-EKPSS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir” denildi.