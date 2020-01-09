EKPSS atamaları için başvurular 19-23 Aralık tarihleri arasında alındı. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak ve sonuçlar bugün açıklanacak.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

EKPSS tecih sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından sorgulanabilecek. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.EKPSS kura sonuçları belli oldu mu? EKPSS atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS kura töreni ise bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılıyor. Sonuçların akşam saatlerinde belli olması bekleniyor. Peki engelli kamu personeli adayları EKPSS tercih sonuçlarını nasıl sorgulayacak?

EKPSS atamaları için başvurular 19-23 Aralık tarihleri arasında alındı. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak ve sonuçlar bugün açıklanacak.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

EKPSS tecih sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından sorgulanabilecek. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.