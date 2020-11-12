EKPSS ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Engelli bireylerin devlet memuru olabilmesi amacıyla gerçekleştirilen Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) bu hafta sonu yapılacak. Sınava girişte zorunlu olan belgeler geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yayınlandı.

EKPSS GİRİŞ BELGESİ

EKPSS GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilirler.

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-EKPSS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

EKPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EKPSS, 15 Kasım 2020 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15’te başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak.