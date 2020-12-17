EKPSS sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı

EKPSS’de öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerini tamamlayan adayların beklediği sonuçlar ÖSYM sayfası aracılığı ile sorgulanabiliyor.

EKPSS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

EKPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

EKPSS’DE TERCİH VE YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır