Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

EKPSS sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı

EKPSS sınav sonuçları ÖSYM’nin resmi sitesinde erişime açıldı. EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri için ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayınlaması bekleniyor.

Güncellenme: 11:26, 17/12/2020
Haberler Eğitim
EKPSS sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı

EKPSS’de öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerini tamamlayan adayların beklediği sonuçlar ÖSYM sayfası aracılığı ile sorgulanabiliyor.

EKPSS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

EKPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

EKPSS’DE TERCİH VE YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır

EKPSS EKPSS sonuçları internet ÖSYM sınav Tercih Kılavuzu
Yayınlanma Tarihi:11:05,