EKPSS sonuçları sorgulama ekranı: EKPSS sonuçları açıklandı!

Binlerce engelli genç EKPSS kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu, beklenen haber ÖSYM’den geldi 2011 yılında dünyada ilk defa merkezi Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (EKPSS) hayata geçirildiğini söyleyen Selçuk, “Bugün de bin 304 engelli vatandaşımızı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştireceğiz. Engelli vatandaşlarımızın yanı sıra, en değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza da özel bir ihtimamla yaklaşıyoruz. Gençlerimiz, ülkemizin istikbalini de, istiklalini de onlar temsil ediyorlar. Onları her türlü riskten korumak ve en iyi şekilde yetiştirilmesini sağlamak önceliğimiz.” dedi.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

EKPSS tecih sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından sorgulanabilecek. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek.

Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekiyor.

Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğrenecekler.

ÖSYM’DEN AÇIKLAMA GELDİ

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada “19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında yayımlanan 2019-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına kura usulü ile engelli memur yerleştirme işlemleri Noter huzurunda gerçekleştirilmiştir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 09 Ocak 2020 tarihinde saat 17.55’ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.” denildi.