EKYS için başvuru günü! Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuru ücreti ne kadar?

Müdür ve Müdür Yardımcısı olmak isteyenler için düzenlenecek Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) başvuruları 22 Ocak Çarşamba günü başladı. Sınava başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacak.

EKYS BAŞVURU SAYFASI

EKYS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek adaylar 22-31 Ocak 2020 tarihleri arasında, ÖSYM adına aşağıdaki bankalara 200,00 TL sınav ücreti yatıracaktır.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası'na sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık aracılığıyla ücret yatırılabilecek; şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmayacaktır.

EKYS SINAVI NE ZAMAN?

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) 15 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.