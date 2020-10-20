Erdoğan’ın ardından Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitimin kapsamının genişletildiğini açıklamıştı.

Erdoğan, “Ortaokullarda 5'inci sınıf ve liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetine 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz” şeklinde konuşmuştu.

BAKAN SELÇUK’TAN PAYLAŞIM

Erdoğan’ın açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Selçuk, paylaşımında şöyle dedi:

* Yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3. aşamasında eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açan 5 ve 9. sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz.

* 2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz… Sağlıkla ve güvenle…