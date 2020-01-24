Fabrikasyon eğitimle işsiz yetiştiriyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları(BAUK) Başkanı Enver Yücel, eğitimdeki 43 yılllık deneyimini SÖZCÜ'ye anlattı.

Washıngton DC'den, Londra, Berlin, Gürcistan, Kanada ve KKTC'ye kadar 6 ülke ve Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Antakya'ya 240 kampüsteki Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ile Bahçeşehir Üniversitesi'nin kurucu başkanı olan Yücel'in okullarında 200 bin öğrenci okuyor. 15 bin öğretmen, bin 650 akademisyen ve binlerce çalışan var.

“İLK ÖĞRETMENİM ANNEMDİR”

Enver Yücel kimdir? Osmanlı kayıtlarına göre ailesi 600 yıl önce Horosan'dan göçen Çepnilerden. Giresun'un Piraziz İlçesi'ne bağlı Şeyhli Köyü'nde, fındık tüccarı Kılıçarslan Hüseyin Yücel ile Fadime Yücel'in 6 çocuğundan biri olarak doğmuş. Gazi Dedesi Ahmet Yücel'in, İstiklal Harbi anılarıyla büyümüş. Liderlik özelliğini annesinden aldığını söyleyen Yücel, “Beni ben yapan ailem ve ilk öğretmenim annemdir. Annem, bir toplum lideriydi. Köy Enstitülü öğretmenim Ahmet Aydemir ise bize Atatürk'ün dehasını ve köy çocuklarının da başaracağını öğretti” diyor.

Elinde, okulun sobasında yakılacak bir odun, çamurlu yollarda 3-4 km yürüyerek ulaştığı Şeyhli Köyü İlkokulu'nu bitirmiş. Her köy çocuğu gibi ödevlerini gaz lambasında yapmış.

BODRUMDAN ZİRVEYE

Başkan Yücel, “Top oynanacaksa kaptan ben olurdum. Organizasyon ve liderlik annemden geçmiş ” diyor. Haydarpaşa Lisesi'nde, yatılı okumuş. M.Ü Atatürk Eğitim Enstitüsü' nde 1976'da Matematik Bölümü'nü kazanmış. Laleli'deki Uğur Dershanesi' nde matematik dersleri vererek cep harçlığını çıkarıyor, dershanenin bodrumunda yatıp, barınma sorununu çözmüş.

BEKÇİ, ÇAYCI…

Eğitim tutkusu bir dershanenin bodrumunda başlayan Yücel, “İstanbul'un bütün direkleri beni tanır. Bir elimizde tutkal, öbüründe fırça geceler boyu uyumaz direklere reklam afişi yapıştırırdık” dedi. Bekçi, temizlikçi, çaycı derken sonunda dershanenin sahibi olacaktır.

Aşkı dershanede buldu

Dershane, özel hayatında da dönüm noktası olacaktır. Patronu olduğu, İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu Semra öğretmene aşık olur. Varlıklı bir aileden gelen gelin adayının haberi Şeyhli Köyü'ne, ‘Enver, İstanbullu bir fabrikatör kızıyla evleniyor' diye gidecektir. Hayatta en derin üzüntüsü Yücel'in, 51 yaşında kaybettiği babası Hüseyin Yücel'in 39 yıl önceki o düğünde olamamasıdır.

Harvard'ı beklemedi

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in katıldığı BAU açılış töreninde, “Harvard olmak için 250 yıl bekleyemeyiz” diyen Yücel, ABD'deki işbirliği anlaşmalarıyla beklemediğini gösterdi. Türkiye'nin ilk fen ve teknoloji lisesi olan Bahçeşehir Fen Teknoloji ise hayatında ayrı bir yerde duruyor. Sınavla alıp, hepsini tam burslu okuttuğu öğrencileri daha lise bitmeden, Harvard, MIT, Stanford ve Oxford'dan davet alıp, gidiyor.

DÜNYA KÖY ENSTiTÜSÜ'NE GEÇTi

“Dünyada, 15 yıldır bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanatı birleştiren STEM diye bir eğitim trendi var. Amerika, Avrupa derken dünyaya yayıldı. Fen teknolojiyle, sosyal bilimler inter disipliner olarak birleşiyor. Öğrenci, bütünden gidiyor. Dünya, bizden 80 yıl sonra keşfetti. STEM dedikleri aslında Köy Enstitüleri'nden başka birşey değil. STEM eğitimi bizde zaten vardı. Kaldırılmasaydı ne olurdu? Ben doğduğumda, Güney Kore bizden fakirmiş. Şimdi 2-3 kat zengin bunu iyi eğitimle başardı.”

Yapay zekayı görmeliyiz

“Türkiye'nin, en büyük gücü genç nüfus. Onları, çok iyi yetiştirecek eğitim dizayn edilemedi. Geleceğin mesleklerini öğretelim. Yapay zeka dünyayı sararken, görmezden gelemeyiz. Türkiye, çok iyi eğitimle 10 yılda ekonomik sıçrama yapar. İstihdam sorunu da kalmaz. Bu sistem devam ederse, sadece üniversite mezunu işsizler yetiştiririz”

ÖĞRETMENSiZ BAŞARILAMAZ

“Öğretmen yetiştirme politikası hatalı. 90 eğitim fakültesi var ama tek tip öğretmen yetiştiriliyor. Oysa, öğretmen sadece müfredat ezberleten kişi olamaz. Bu terkedilmeli. Öğretmene, bilim insanına inanmayan güvenmeyen toplum başarılı olamaz. Güven ki; o öğretmen öğrenciye mentorluk yapabilsin. Fabrikasyon eğitim acil terkedilmelidir”

KADIN YÜZYILI GELiYOR

“Türkiye'de kadın istihdamı çok düşük. Yapay zeka üretimiyle daha da düşecek. Kadınlar, fen ve mühendislik alanlarına çekilmeli. Kadınlar istihdamda yer açılmazsa, Türkiye ekonomide ve demokrasi arzu edilen yerde olamaz. Ne pahasına olursa olsun, kadınların önündeki engeller kaldırılmalı. Gelecek yüzyıl, kadın yüzyılı olacak.”

Özel okullar üvey evlat mı?

– Özeller, üvey muamelesi görüyor. Eğitimin, devleti-özeli değil kalitelisi olur.

– Türkiye'de okul açılışı ve işleyişini takip eden bir akreditasyon sistemi yok. Bir bina ve 90 cm ölçüyü tutturan okul açıyor. Dünyadaki sistem kurulmalıdır.

– Dünya, öğrenci pazarı 280 milyar dolar. Türkiye'nin payı 2.5 milyar dolar. Devlet, fuarlara katılma ve öğrencilere vize, çalışma gibi kolaylık sağlamalı.

– Uluslararası en çok öğrenci BAU'da. 2020'de 2 bin kişi arttırıp, 6 bin 200'e çıkaracağız. Ekonomiye, kişi başı 30 bin dolar, ülkeye 186 milyon dolar bırakıyorlar.