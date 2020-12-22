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Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 41 öğretim üyesi alacak.

Güncellenme: 13:52, 22/12/2020
Haberler Eğitim
Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alacak

21 Aralık'ta başlayan başvurular, 15 gün süre ile devam edecek. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecek.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

GENEL İÇİN GENEL BİLGİLER

1- Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ndeki esaslar uygulanacaktır. Doçentlik Eser İncelenmesinden geçerek Doçent unvanını almış ancak, sözlü sınava girmemiş adayların; Sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra ÜAK tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır.

2– Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan “Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan “Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4- Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan “Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

5- Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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doktor Fırat Üniversitesi