Gurur veren Türk fizikçiler

İnönü hayatını değiştirdi

– Canan Dağdeviren (34): Dünyaca ünlü fizikçi Erdal İnönü, “Anılar ve Düşünceler” kitabını imzalayıp, fizik okumasını önerdi. Hacettepe ve Sabancı’dan sonra ABD'deki Illinois Üniversitesi’nde burslu okudu. Fizik mühendisi ve profesör. Bitmeyen, kalp pilini icat etti. Harvard’a seçilen ilk Türk bilim insanı. Forbes’a ve MIT'nin 35 Yaş Altı Mucit listesine adını yazdırdı.

Işığı sıkıştıran Türk

– Mete Atatüre (45): Dünyanın en iyi üniversitelerinden ilk 10'da 7'nci sırada olan Cambridge'de fizik profesörü. Kuantum fiziği alanında çalışan Aktüre, 2015'te ölçülmesi imkânsız olarak kabul edilen, ışık seviyesinin gürültü ölçümünü gerçekleştirdi. Yöntemine “ışığı sıkıştırma” adını veren Profesör Atatüre, atomdan 100 kat güçlü “süper atom” elde etmeyi başardı.