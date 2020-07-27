Hacettepe Üniversitesi taban puanları: Hacettepe Üniversitesi bölüm kontenjanları ve başarı sıralamaları…

Üniversite adaylarının gözü şimdi tercih işlemlerinde. ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuçlarıyla birlikte, 6 Ağustos'ta tercih işlemleri başlayacak. İşte Hacettepe Üniversitesi'nde bulunan 2 ve 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban puanlarını ve kontenjan bilgileri…

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

YÖK tarafından erişime açılan YÖK Tercih atlası, üniversite adaylarına tercih işlemlerinden yol gösteriyor. YKS tercihlerini yapacak olan öğrenciler, okumak istedikleri üniversitelerdeki bölümlerin taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini Atlas tercih robotu ile öğrenebiliyor.

HACATTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI EKRANI

2020 YKS TERCİH KILAVUZU





YKS BARAJ PUANI DEĞİŞTİ Mİ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.