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Hacettepe Üniversitesi taban puanları: Hacettepe Üniversitesi bölüm kontenjanları ve başarı sıralamaları…

YKS sonuçları bugün itibariyle erişime açıldı. Üniversite adayları, YKS sonuçlarını ÖSYM’nin sayfasından öğrenebiliyor. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdi tercih heyecanı yaşamaya başladı. Başarılı bir tercih yaparak istediği okulda okumak isteyen öğrenciler, nitelikli üniversitelerde bölümlerin taban puanlarını öğrenmek istiyor. Başkent Ankara’da bulunan ve özellik tıp fakültesi ile meşhur olan Hacettepe Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri haberimizde…

14:17 -
Haberler Eğitim
Hacettepe Üniversitesi taban puanları: Hacettepe Üniversitesi bölüm kontenjanları ve başarı sıralamaları…

Üniversite adaylarının gözü şimdi tercih işlemlerinde. ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuçlarıyla birlikte, 6 Ağustos'ta tercih işlemleri başlayacak. İşte Hacettepe Üniversitesi'nde bulunan 2 ve 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban puanlarını ve kontenjan bilgileri…

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

YÖK tarafından erişime açılan YÖK Tercih atlası, üniversite adaylarına tercih işlemlerinden yol gösteriyor. YKS tercihlerini yapacak olan öğrenciler, okumak istedikleri üniversitelerdeki bölümlerin taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini Atlas tercih robotu ile öğrenebiliyor.

HACATTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI EKRANI

2020 YKS TERCİH KILAVUZU

YKS BARAJ PUANI DEĞİŞTİ Mİ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

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