Hamza Yerlikaya’nın ismi okullardan silinsin talebi!

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, AKP eski milletvekili ve güreşçi Yerlikaya'nın okullardan adının silinmesi için Eğitim İş Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurma kararı aldı. Bakanlığın, talebi reddetmesi durumunda sendika Yerlikaya'nın Sivas'taki bir ortaokul ile Konya'daki bir liseye verilen adının silinmesi için dava dava açacak

“BİR UTANÇ ABİDESİ”

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım: “Sahte diplomalı birinin adı, gerçek diploma veren okullarda yaşatılamaz. Karatay'daki spor lisesi ve Sivas'taki ortaokulun tabelaları bir utanç abidesidir. Öğrencilere doğruluk, dürüstlük, hak ve adalet böyle aşılanamaz. Bakanlığa başvurup, Yerlikaya'nın adının okullardan silinmesini isteyeceğiz. Dava da açacağız” dedi.