Son dakika… Tüm eğitim kurumları kapalı olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında salgından korunmak amacıyla alınan kararlar üzerine eğitim alanında tüm detayları içeren bir genelge yayınladı. Öğrencilerden, öğretmene velilerden kreşteki çocuklara kadar birçok yeni tedbir alındı. İşte detaylar:

KREŞLER DE KAPANIYOR

4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edecek. Tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacak.

YÜZ YÜZE KURS YOK

Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacak.

REHABİLİTASYON MERKEZLERİ AÇIK

5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki “bireysel eğitimler” yüz yüze gerçekleştirilebilecek.

2020'DE TEK BİR SINAV YOK

31 Aralık 2020’ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak.

ANA MECRA EBA OLACAK

Ana mecra TRT EBA kanalları olmak üzere, canlı sınıf uygulaması, EBA internet platformu, basılı ve dijital yardımcı kaynaklar kullanılacak. TRT EBA'da 112 branşta 812 öğretmenin görev yaptığı, 13 stüdyoda 1.653 ders videosu yayına sunuldu.

EBA HAFTALIK DERS PROGRAMI SMS'LE GELECEK

TRT EBA haftalık ders programlarını 18 milyon öğrenci velimizin cep telefonlarına kısa mesaj servisiyle ulaştırılacak. Dersler günde 3 kez tekrar ekrana gelecek.

YIL SONUNA KADAR 500 BİN TABLET DAĞITILACAK

30 bin tablet 10 gün içinde ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. 500 bin tablet yıl sonuna kadar öğrencilere teslim edilecek.

2021 LGS VE YKS İÇİN UYUMLU MÜFREDAT

Merkezî sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz için sınav müfredatının uzaktan eğitim sürecine uyumlu hâle getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Ayrıntıları önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşılacak.

ÖĞRETMENLER DE UZAKTAN ÇALIŞACAK

Bu süreçte öğretmenlerimiz de çalışmalarını uzaktan sürdürecek olup uzaktan eğitim için okullarımıza gelerek bilgisayar ve kamera gibi araçlardan da yararlanabilecekler.

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ HAFTADA 1 OKULA GİDECEK

Zümre öğretmenleri uzaktan eğitim sürecini takip ve koordine etmek amacıyla haftada en az 1 gün okullara gidecek.

EK DERS ÜCRETLERİ DEVAM EDECEK

Öğretmenlerimiz uzaktan eğitim sürecinde ek ders ücretlerini almaya devam edecekler.

YÜZ YÜZE REHBERLİK

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde ise ilk defa tanı alacaklar için yüz yüze hizmet verilmeye devam edilecek.

NAKİL BAŞVURUSU KAPANDI

Bu süreçte okullar arası nakil başvurularında 18 Kasım 2020’ye kadar yapılan başvurular işleme alınacak, 31 Aralık 2020’ye kadar yeni başvuru alınmayacak.