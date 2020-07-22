Hemşirelik bölümü kaç puan? ÖSYM hemşirelik taban puan ve kontenjan sıralaması…

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Tüm bölümlerin taban puanlarının ve kontenjanlarının yer aldığı liste öğrencilere rehberlik ediyor. Peki hemşirelik bölümü kaç puanla öğrenci alıyor ve kaç kişi alacak?

HEMŞİRELİK PUANLARI VE KONTENJANLARI

Hemşirelik Fakültesi taban puanları ve kontenjanlarına aşağıdaki link üzerinden ÖSYM’nin tercih kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM ÜNİVERSİTE PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ

YKS TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU!

ÖSYM Başkanı Aygün tarafından duyurulan YKS tercihleri için tarihler 6-14 Ağustos olarak belirlendi. Adaylar belirlenen tarihler arasında http://ais.osym.gov.tr’den tercihlerini yapacak.