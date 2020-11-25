Her dört eğitimciden biri cinsel şiddet mağduru

Eğitim ve bilim alanında çalışan eğitim emekçilerine 10-21 Kasım 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak bir araştırma yapıldı. İstanbul'dan Batman'a 66 ilden bin 302 eğitimci katıldı. Katılımcıların yüzde 81'ini kadınlar oluşturdu. En yüksek katılım 158 kadın ve 22 erkek eğitimciyle İstanbul'dan, ikinci sırada 156'sı kadın 163 katılımcıyla Ankara ve 125'i kadın toplam 149 katılımcıyla İzmir'den oldu.

YÜZDE 92'Sİ ÖĞRETMEN

Yurt genelindeki araştırmaya 66 il içinde en düşük katılım sadece 1 erkek öğretmenin katıldığı Kars’tan geldi. Toplam 233 erkek ve bin 69 kadınla, ankete katılanların yüzde 69'unu evli eğitimciler oluşturdu. Araştırma katılımcılarının yüzde 92'sini öğretmenler, yüzde 2'sini eğitim yöneticileri, yüzde 2'sini idari görevliler ve yüzde 4'ünü eğitim kurumlarındaki diğer görevli kadınlar oluşturdu.

YÜZDE 63'Ü PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖRÜYOR

Eğitim Sen Kadına Yönelik Şiddet Araştırma adlı raporu Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan şöyle değerlendirdi;

* Araştırmaya katılan kadınların yüzde 63'ü en çok psikolojik şiddete maruz kaldığını bildirdi. Katılımcıların kadın-erkek tamamının yüzde 74'ü, ‘cinsel şiddete maruz kalmadığını' belirtse de, kadınlar yüzde 70 oranıyla cinsel şiddete maruz kalmadığını bildirdi.

* Ancak, cinsel şiddetin günümüzde özellikle evli kadınlar için kabul görmüyor. Orana bu açıdan bakılmalıdır. Erkekler de yine, kadınlara benzer şekilde en çok psikolojik şiddete maruz kalmış. Erkeklerin, yüzde 91'i ise cinsel şiddete maruz kalmadığını bildirdiği görüldü.

ÇARPICI RAPORDAN AYRINTILAR ŞÖYLE;

100 ÖĞRETMENDEN 85'İ PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖRÜYOR

*Okulda psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen kadınların oranı yüzde 86, erkeklerin yüzde 14 oldu.

*Psikolojik şiddet türü içinde en yüksek oranı yüzde 44 ile haksız yere suçlanma oluşturdu.

*Eğitimcilerin yüzde 43'ü korkutulduğunu, yüzde 32'si sözlü tacize uğradığını söyledi.

*Öğretmenlerin 100'ünden 32'si de çalışma arkadaşlarının yanında küçük düşürüldüğünü kaydetti.

*Erkeklerin yüzde 80'i, kadınların yüzde 84’ü idarecilerin psikolojik tacizine mahsur kalmış.

*Okullarda her yüz eğitimciden 85'i yöneticilerin sözlü tacizinden yıprandığını düşünüyor.

*İş arkadaşlarının kendilerine psikolojik şiddet uyguladığını düşünen kadınların oranı yüzde 29 iken, erkeklerin yüzde 17 oldu.

*Psikolojik şiddete maruz kalanların en yüksek oranla yüzde 40'ını 31-40 yaş aralığı oluşturdu.

*Psikolojik şiddetten şikayette en düşük yaş aralığını yüzde 1 ile 60 yaş ve üzeri oluşturdu.

*Psikolojik şiddet görenlerin yüzde 63’ü evli, yüzde 31’i bekar ve yüzde 6'sı medeni durum bildirmeyen eğitimcilerden oluştu.

HER 4 LİSE ÖĞRETMENİNDEN BİRİ ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

*Şiddet görmede branşlara göre yüzde 4 ile en yüksek oranı rehber öğretmenler oluşturdu.

*Eğitimcilerin yüzde 84’ü mobbingin ne olduğunu bilirken, yüzde 16'sı kısmen biliyor.

*Mobinge uğradığında ne yapacağını kadın eğitimcilerin yüzde 58'i erkeklerin yüzde 18’i biliyor.

*Eğitimcilerin 20 ile 40 yaş arasında olanların yüzde 47'si kesinlikle mobbinge uğradığını düşünüyor.

*Erkek eğitimcilerden mobbing gördüğünü söyleyen en yüksek oran 51-60 yaş arasında oldu.

*Kadınların yüzde 22'si erkeklerin yüzde 5'i ekonomik şiddete maruz kaldığını bildirdi.

*Ekonomik şiddete maruz kalanları yüzde 25'le liselerdeki eğitimciler oluştururken, bakanlık bürokratları ve il/ilçe yöneticilerinin yüzde 9'u da ekonomik şiddet yaşadığını bildirmiş.

*Eğitimcilerin yüzde 70'i daha önce tanımadıkları kişiler ve yüzde 13'ü de idareciler tarafından dijital şiddete uğradığını düşünüyor.

KADIN – ERKEK ÖĞRETMENLERİ EVDE EŞLERİ DÖVÜYORMUŞ!

*Kadınların yüzde 50'si erkeklerin ise yüzde 12'si fiziksel şiddet gördüğünü bunun sürdüğünü söyledi.

*Kadın eğitimcilerin yüzde 35'i erkeklerin ise yüzde 3'ü eşlerinden fiziksel şiddet gördüklerini bildirdi.

*Kadın öğretmenlerin yüzde 25’i erkeklerin ise yüzde 33'ünün öğrenciyken öğretmenlerinden şiddet gördüğünü bildirmesi de dikkat çekti.

*Fiziksel şiddete maruz kalanların yüzde 29'unu bekarlar, yüzde 29'unu ise erkekler oluşturdu.

*Öğretmenlerin yüzde 71'i, eş, çocuk, okulda meslektaş, öğrenci gibi farklı gruplardan fiziksel şiddete maruz kaldığını bildirdi.

CİNSEL ŞİDDET GÖREN ERKEKLERİN YÜZDE 73'Ü SUSMUŞ

*Yaşamınız boyunca cinsel şiddete maruz kaldınız mı? Sorusunu kadınların yüzde 23'ü, erkeklerin yüzde 18'i evet diye cevapladığı görüldü.

*Cinsel şiddet gören kadınların yüzde 15’i erkeklerin yüzde 5'i cinsel şiddetin halen devam ettiğini bildirdi.

*Kadınların yüzde 16'sı en yüksek oranla cinsel şiddet uygulayıcısı olarak eşlerini ve yüzde 4'le idarecileri gösterdiği görüldü.

*Erkek eğitimciler ise yüzde 1 oranıyla en yüksek cinsel şiddet uygulayıcısı olarak iş arkadaşlarını yüzde 11 ile dışarıdan kişileri gösterdi.

*Cinsel şiddet gören kadın eğitimcilerin yüzde 69'u ve erkek eğitimcilerin yüzde 73'ü hiçbir şey yapmadığını söyledi.

*Kadın eğitimcilerin yüzde 18’i cinsel şiddet sonrası karakola şikayet ettiğini ama şikayetçi olduklarının sadece yüzde 1’inin cezalandırıldığını kaydetti.