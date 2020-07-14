Her okula bir revir kurulsun

Türk Toraks Derneği tarafından düzenlenen, ‘Covid-19 Dünyasında Kapalı Alanlar' panelinde konuşan Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Covid-19 Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Zeki Yılmazoğlu, salgın döneminde okulların eğitime açılması halinde ders sürelerinin daha kısa, teneffüs sürelerinin ise daha uzun olması gerektiğini bildirdi. Yılmazoğlu, şunları kaydetti:

HAVA CİHAZLARI

“Okulların büyük çoğunluğunda havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Yapının mimari açıdan imkan verdiği okullarda taze hava sistemlerinin kurulması gerekmektedir. Taze hava sisteminin hava kanallarıyla sağlanamadığı okullarda hava temizleme cihazları kurulmalıdır. Hava şartları imkan verdiği sürece pencerelerin açılması ile doğal havalandırma yapılmalı, teneffüslerde sınıflar tamamen boşaltılarak havalandırılmalıdır.”

Bu süreçte okullarda negatif basınçlı revirler kurulmasını da öneren Yılmazoğlu, “Covid-19 bulguları gösteren öğrenci ya da personel acilen revirde izole edilmeli. Revirdeki egzoz bir Hepa filtre üzerinden dışarıya atılmalı ve bu alanda öğrencilerin bulunması önlenmelidir” dedi.