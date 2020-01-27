İBB burs başvuruları başladı! İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuru şartları neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler başvuru için araştırmalara başladı. Peki 30 bin öğrenciye taksitlerle ödenecek, yıllık eğitim yardımı yapılacak İBB bursu için başvuru nasıl yapılır?

İBB BURS BAŞVURUSU EKRANI

İBB BURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı, Ad ve Soyadınızı Anne veya Baba TC Kimlik numarasını ve doğrulama kodunu girerek giriş yapıp başvuruda bulunabilirler.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript.

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler öğrenci sayılmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler öğrenci sayılmaz.

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.