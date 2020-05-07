İBB’den öğrencilere online sınav desteği! İBB LGS ve TYT sınav başvurusu nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavları’nın (LGS) haziran ayına çekilmesini açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitimin devam ettiği günlerde, öğrencilere destek olmak amacıyla online sınav düzenliyor.

İBB ONLİNE LGS TYT SINAV BAŞVURU SAYFASI

SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

10 Mayıs'ta LGS, 11 Mayıs'ta TYT, 29 Mayıs ve LGS, 30 Mayıs'ta TYT sınavlarına online ortamında girecek öğrencilere, LGS için 190 dakika TYT için ise 165 dakika süre verilecek. LGS sınavına 30 bin, TYT'ye ise 40 bin kişi başvurabilecek.

İBB SINAVI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sınava girmek isteyen öğrenciler, 5-9 Mayıs tarihleri arasında https://www.ibb.istanbul/Kayit/FAB40F0C56E6 adresinde yer alan formu doldurarak kayıt olabilecek. Kayıt olan öğrencilerin cep telefonuna sınava giriş kodu sınavdan bir gün önce gönderilecek. Öğrenciler, sınav günü bu kodu kullanarak sınava giriş yapabilecek.

Soruları, İBB Eğitim Müdürlüğü ve Bahçeşehir Koleji tarafından oluşturulan eğitim komisyonu soru havuzundan seçecek. Sorular belirlenirken Milli Eğitim Bakanı'nın belirlediği müfredat çerçevesine bağlı kalınacak.