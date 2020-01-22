İcra müdürlüğü sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM İcra müdürlüğü sınav sonucu için tarih verdi

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların katıldığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı 28 Aralık 2019’da gerçekleştirildi. ÖSYM sonuç açıklama takviminde yer alan sınav için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki İcra müdürlüğü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan tarihe göre İcra Müdürlüğü Sınav sonuçları 22 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekiyor. Başarılı olan bin 400 aday, Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak kazanacak. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren sonuc.osym.gov.tr/SonucSec.aspx sayfasından ulaşabilirsiniz.

SÖZLÜ SINAV TARİHİ BELLİ Mİ?

Yazılı sınav sonrasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, sınav sonuçlarının ÖSYM ve Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilanından itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığına getirmeleri veya masrafını ödemek şartıyla Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla Acele Posta Servisi (APS) yoluyla göndermeleri gerekecek.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kura ile yapılacak. Sözlü sınav tarihi, nihai sonuçlar ile kura günü ve yeri bakanlığın internet sitesinden ayrıca duyurulacak.