İddialar ayyuka çıkınca 1 milyon aday devlete seslendi: “Dokunma!”

2.5 milyon adayın üniversiteli olmak için yarışacağı YKS, virüs salgını nedeniyle 20-21 Haziran’dan 25-26 Temmuz’a ertelenmişti. Bu karardan sonra turizmcilerin ekonomik nedenlerle sınavın yaz ortasında yapılmasının turizmi bitireceğini belirterek tekrar Haziran’a geri çekilmesi için Ankara’da çalışma yaptığı öne sürülmüştü.

EĞİTİMİ YÖNETENLER SUSTU

Milyonlarca öğrenci ve adayı huzursuz eden iddialarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YÖK Başkanı Yekta Saraç, ÖSYM Başkanı Halis Aygün’e binlerce soru soran adaylar cevap alamadı. Ankara’da eğitimi yönetenler derin bir sessizliğe gömülmesi kafaları karıştırdı.

ÖĞRETMENLER SAHİP ÇIKTI

YKS’nin geri çekilip çekilmeyeceği ile ilgili belirsizlik oluşunca ‘Hocalara Geldik’ adlı platformu yöneten Onur Soguk, Vural Aksankur, Salim Ünsal, Mürsel Akgüney adlı öğretmenler harekete geçti. Öğretmenlerin öncülüğünde dün akşam saat 21:00’da sosyal medyada, “YKS Tarihine Dokunma” adlı bir hashtag açıldı. Sosyal medya buluşmasından önce hocaları, adayları Instagram hesabından canlı yayın yaparak “Öfkeleri ne kadar büyük olursa olsun adaylardan haklı talepleri için saygılı ve seviyeli bir üslup” kullanmalarını istedi.

ÜNLÜLER DE DESTEKLEDİ

Üniversite sınavında yarışacak olan milyonlarca aday, taleplerini, bozulan psikolojilerini, yeni program yapmaya zamanlarının olmadığını attıkları tweetlerle anlattı. Adaylar, aileleri ve öğretmenlerin isyanına aralarında Zülfü Livaneli, Cem Adrian gibi çok sayıda ünlü sanatçı ve siyasetçi de tweet atarak destek verdi.

1 MİLYON KİŞİYİ AŞTI

2.5 milyon öğrencinin yarışacağı YKS’nin geri çekileceği iddialarına dair itirazları sosyal medyada Türkiye gündemine oturdu. “YKS Tarihine Dokunma” adlı hashtag 1 milyon kişiyi aşarak Twitter’ın en çok konuşulan konusu oldu.

GÖZLER 4 MAYIS’TA…

Glişmelerin ardından gözler, 4 Mayıs pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında ilgili bakanlıklar ile YÖK, ÖSYM başkanlarının da olacağı kurul toplantısından sonra yapacağı açıklamaya çevrildi. Sınavın 25-26 Temmuz’da yapılması kararında bir değişiklik olmadığının altının çizilmesi bekleniyor. 7 Haziran tarihinde öğrencilerin liseli olmak için yarışacağı sınavın tarihi de aynı gün açıklanacak.

VİRÜS YAYILMA RİSKİ

Öte yandan YKS'de 2.5 milyon aday anne babalarıyla 7.5 milyon kişi , gözetmenler, güvenlik, ulaşım derken aynı gün 10 milyon kişi ve buna 2 hafta arayla hafta yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'de eklenince, en az 15 milyon kişinin sokağa çıkma riski corona virüs salgınını yeniden tetikleme riski tedirginlik yarattı.

İLGİLİ HABER YKS ertelenecek mi? SÖZCÜ sordu, YÖK cevapladı