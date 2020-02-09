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İkinci ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor?

Geçtiğimiz hafta son eren sömestr tatili ardından veliler ve öğrenciler İkinci ara tatil ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu yıl toplamda 4 kez kapanacak olan okullar, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunacak. Peki, ikinci ara tatil ne zaman? MEB takvimine göre, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

09:28 -
Haberler Eğitim
İkinci ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor?

Dokuz günlük tatil imkanı sunacak ikinci ara tatilin tarihini öğrenciler kadar veliler de merakla araştırıyor. Bu yıl ilk kez uygulanan ara tatil MEB takviminde yer alıyordu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? ikinci ara tatil ne zaman? İşte 2019 2020 MEB takvimi…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullarda 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başladı. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

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