İkinci ara tatil ne zaman? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

İkinci ara tatil sayesinde Haziran ayı gelmeden, öğrenciler dinlenme fırsatı bulacak. Tatil programlarını erkenden yapmak isteyen veliler okullar ne zaman kapanacak merak ediyor. İşte MEB çalışma takvimine göre ikinci ara tatil tarihi ve okulların kapanacağı tarih…

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

MEB SINAV TAKVİMİ

MEB sınav takvimi içerisinde; LGS sınavı, bursluluk sınavı, AÖL sınavı, ehliyet sınavları bulunuyor. Yılın farklı zamanlarında düzenlenen bu sınavlar için kendi çalışma takviminizi oluşturmak istiyorsanız mutlaka tarihleri MEB açıkladı anda öğrenmeye çalışın. MEB’in sınav takvimine Ulaşmak için aşağıdaki bağlantı linklerini kullanabilirsiniz…

MEB SINAV DUYURU SAYFASI

MEB 2020 YILI SINAV UYGULAMA TAKVİMİ