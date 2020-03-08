İkinci ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğrenci derslerine çalışıp yoğun sınav programına hazırlanırken bir yandan da okullar ne zaman kapanacak merak ediyor. Bu yıl ilk kez yeni yıldan önce de tatil yapma fırsatını elde edecek öğrenciler için ikinci ara tatil uygulanacak. Peki ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2020?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.