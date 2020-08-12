İl dışı atama sonuçları neden açıklanmadı? MEB 2020 il dışı tayin sonuçları bugün açıklanır mı?

Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları için bekleyiş sürüyor. Binlerce öğretmen atama sonuçlarıyla ilgili açıklamayı bekliyor. 10 Ağustos tarihinde sona eren tayin başvurularının ardından sonuçların 11 Ağustos’ta açıklanacağı MEB takviminde yer alıyordu. Ancak il dışı atama sonuçları henüz açıklanmadı. MEB, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

MEB’in 2020 yer değiştirme takvimine göre, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 6-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapıldı. Atamaların yapılacağı tarih ise 11 Ağustos olarak belirlendi. Ancak 11 Ağustos’ta atama sonuçları duyurulmadı. MEB tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağına dair herhangi bir açıklama olmamakla birlikte, kısa süre içerisinde açıklamanın yapılması bekleniyor.

İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI

Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları açıklandığı andan itibaren mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr adresi üzerinden erişilebilecek. Takvime göre, 12 Ağustos tarihi itibarıyla da ilişik kesme işlemleri yapılabilecek.

MEBBİS İL DIŞI TAYİN SORGULAMA EKRANI

ÖĞRETMENLERİN 2020 YILI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ