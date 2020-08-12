İl dışı atama ve tayin sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB il dışı atama sorgulama sayfası…

Binlerce öğretmen, il dışı tayin ve atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak öğrenmek istiyor. il dışı atama ve tayin sonuçları MEB tarafından http://personel.meb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacak. 11 Ağustos’ta beklenen sonuçlar açıklanmayınca öğretmenlerin heyecanlı bekleyişi daha da arttı. MEB, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

MEB'in 2020 yer değiştirme takvimine göre, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 6-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapıldı. Atamaların yapılacağı tarih ise 11 Ağustos olarak belirlendi. Ancak 11 Ağustos'ta atama sonuçları duyurulmadı. MEB tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağına dair herhangi bir açıklama olmamakla birlikte, kısa süre içerisinde açıklamanın yapılması bekleniyor.

İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI

Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları açıklandığı andan itibaren mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr adresi üzerinden erişilebilecek. Takvime göre, 12 Ağustos tarihi itibarıyla da ilişik kesme işlemleri yapılabilecek.

MEBBİS İL DIŞI TAYİN SORGULAMA EKRANI

ÖĞRETMENLERİN 2020 YILI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ







İL DIŞI ATAMA VE TAYİN

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak bir il’i daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.