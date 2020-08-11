İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı? İl dışı atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı takvime göre, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme tercih sonuçları bugün belli olacak. Bir süredir sonuçları bekleyen öğretmenler ise il dışı tayin sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. Sonuçların saat kaçta açıklanacağına yönelik herhangi bir duyuru yer almasa da kısa süre içerisinde belli olacağı tahmin ediliyor.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı takvime göre, öğretmenlerin il dışı atama sonuçları 11 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların saat 23.59’a kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçlara MEBBİS ve personel.meb.gov.tr adresi üzerinden erişilebilecek. 12 Ağustos tarihi itibarıyla da ilişik kesme işlemleri yapılabilecek.

MEBBİS İL DIŞI TAYİN SORGULAMA EKRANI