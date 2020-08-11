Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı? İl dışı atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Binlerce öğretmen il dışı tayin sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. MEB tarafından yayınlanan takvime göre il dışı atama tayin sonuçları bugün erişime açılacak. Peki 2020 il dışı atama sonuçları saat kaçta duyurulacak? İşte detaylar...

20:01 -
Haberler Eğitim
İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı? İl dışı atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı takvime göre, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme tercih sonuçları bugün belli olacak. Bir süredir sonuçları bekleyen öğretmenler ise il dışı tayin sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. Sonuçların saat kaçta açıklanacağına yönelik herhangi bir duyuru yer almasa da kısa süre içerisinde belli olacağı tahmin ediliyor.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı takvime göre, öğretmenlerin il dışı atama sonuçları 11 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların saat 23.59’a kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçlara MEBBİS ve personel.meb.gov.tr adresi üzerinden erişilebilecek. 12 Ağustos tarihi itibarıyla da ilişik kesme işlemleri yapılabilecek.

MEBBİS İL DIŞI TAYİN SORGULAMA EKRANI

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more