İl içi atama başvuru süresi uzatıldı! 2020 İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlerin sabırsızlıkla beklediği il içi yer değiştirme sonuçları için geri sayım başladı. 2020 il içi atama sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nin resmi internet siteleri üzerinden erişime adım adım açılması bekleniyor.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi atama sonuçları 28 Temmuz tarihinde açıklanacağı duyuruldu. Ancak il içi atama başvurularının da uzatıldığı göz önüne alındığı sonuçların açıklanmasının gecikmesi ihtimali bulunuyor.

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.