İl içi atama sonuçları için beklenen gün geldi! MEB il içi atama sonuçları nasıl öğrenilecek?

Öğretmenler için büyük önem taşıyan il içi atamalarında işaret edilen tarih geldi ve sonuçların açıklanacağı an için heyecan doruğa çıktı. İl içi öğretmen atamaları bugün her il için ayrı ayrı açıklanacak.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İl içi atama sonuçları bugün gün içerisinde il Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanacak. Bulunduğunuz ilin müdürlük sayfasına girerek kontrollerinizi sağlayabilirsiniz.

MEBBİS İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA EKRANI

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ AÇIKLAYABİLİR

İl içi öğretmen atamaları, geçtiğimiz sene il Milli Eğitim Müdürlükleri’nin sitesinden açıklanmıştı.



Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Afyon İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Ağrı İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Artvin İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Aydın İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Bingöl İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Bitlis İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Bolu İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Burdur İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Çankırı İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Diyarbakır İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Edirne İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Elazığ İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Giresun İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Gümüşhane İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Hakkari İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Hatay İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü

İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Kars İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Kastamonu İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Kırklareli İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Malatya İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Manisa İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Mardin İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Muş İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Nevşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Niğde İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Ordu İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Rize İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Siirt İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sinop İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Trabzon İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Tunceli İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Şanlıurfa İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Uşak İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü,

Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Aksaray İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Bayburt İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Karaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Kırıkkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Batman İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Şırnak İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Bartın İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Ardahan İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Iğdır İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Kilis İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Osmaniye İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Düzce İl Millî Eğitim Müdürlüğü