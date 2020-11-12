İlk ara tatil ne zaman başlıyor? Bakan Selçuk’tan ara tatil müjdesi

Yılda iki kez uygulanan ara tatillerin ilki 16 Kasım’da başlayacak. Konu hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

ARA TATİL BAŞLIYOR

* 16 Kasım Pazartesi itibariyle başlayacağımız ara tatilde, öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerdir. Kendilerine şimdiden iyi ve verimli bir mesleki gelişim dönemi diliyorum.

* Çocuklar beni okulda görür görmez ‘Hocam, ara tatil olacak mı?' diye soruyor. Meraklarını giderelim. Yavrum, ara tatiller hakkınızdır.

* Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum. (DHA)

2020 – 2021 DÖNEMİ ARA TATİL TARİHLERİ

* Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de (Hafta sonu ile birlikte 9 gün),

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.

* 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.