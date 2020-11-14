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İlk ara tatil ne zaman bitecek?

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle bazı sınıflar yüz yüze bazı sınıflar ise online olarak eğitim alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim döneminde ilk ara tatilin 16 Kasım’da başlayacağını duyurdu.

Güncellenme: 13:42, 14/11/2020
Haberler Eğitim
İlk ara tatil ne zaman bitecek?

Beş gün sürecek ara tatil, 20 Aralık tarihinde sonra erecek. Öğrenciler okula 23 Aralık'ta kaldıkları yerden devam edecek.

Hafta sonları da dahil edildiğinde ilk ara tatil toplam dokuz olacak.

TATİL SONRASI BÜTÜN SINIFLAR OKULA DÖNECEK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk ara tatil sonrası tüm kademelerdeki öğrencilerin okula döneceğinin sinyalini verdi.

Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var.”

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