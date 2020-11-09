İlkokul öğrencilerine 3 bin 500 soruluk kaynak desteği

İlkokul 2, 3 ve 4’üncü sınıf düzeyindeki öğrenciler için hazırlanan 3 bin 500 adet soruluk paket http://odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Sorular, Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerinin tüm ünitelerini kapsayacak şekilde hazırlandı.

SELÇUK: ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın ile mücadele günlerinde tüm imkanlar ile öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, “İlkokul seviyesinde öğrencilerimize destek sağlamak için çalışmalarımız devam ediyordu ve bu çalışmayı da tamamladık. Yeni kaynaklarla düzenli olarak öğrencilerimizi desteklemeye devam edecek ve bu zor günleri birlikte aşacağız” dedi. (DHA)