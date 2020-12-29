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İlkokul, ortaokul ve lisede sınavlar nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk dönem boyunca okulların bir daha açılmayacağını ve 23 Ocak’ta başlayacak olan ara tatilin üç hafta süreceğini açıkladı.

Güncellenme: 11:09, 29/12/2020
Haberler Eğitim
İlkokul, ortaokul ve lisede sınavlar nasıl yapılacak?

Bakanlık ayrıca okullardaki sınavlar hakkında da bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamaya göre ilkokul ve ortaokullarda bu dönem sınav yapılmayacak. Öğrencilere karne notları derse katılım puanına göre verilecek. Derslere katılım puanı, öğrencilerin yüz yüze eğitimdeki performansı ve uzaktan eğitimin yapıldığı EBA TV'de ders takibine göre belirlenecek.

LİSELERE İKİNCİ DÖNEM SINAV

Lise öğrencileri için ise durumda daha farklı olacak. Bu dönem içerisinde sınav olmayacak lise öğrencilerinin ilk dönem karne notları, ikinci dönemde yapılacak sınav ile belirlenecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakanlık tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada okullarda uzaktan eğitim 22 Ocak tarihine kadar devam edecek. Sonrasında ise ara tatil başlayacak ve 3 hafta sürecek. Tatil sonrası okulların açılıp açılmayacağına, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler sonrasında karar verilecek.

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