İlkokul ve liseler ne zaman açılacak? Okullar 31 Ağustos’ta açılacak mı?

Corona virüsü nedeniyle okuların açılış tarihi merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile yeni eğitim döneminin 31 Ağustos’ta başlayacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni dönemde okulların açılacağı tarih ile ilgili bilgiler verdi. İşte okulların açılışına dair detaylar…

OKULLAR 31 AĞUSTOS'TA AÇILACAK MI?

Bakan Selçuk açıklamalarına göre;

* Okulların açılacağı hafta ne olacağını kimse bilemez. Bizim için birinci öncelik öğretmen ve öğrencilerimizin sağlığı. 31 Ağustos’ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. Sağlıklı bir durum oluşursa, şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız demek istiyoruz. Aylardır hazırlanıyoruz.

* “Bir süre açmayın, uzaktan eğitime devam edin” denirse biz buna hazırız. Seyrekleştirme modeli deneyin derlerse buna da hazırız. Neden hazırız, bir yıl sonrasının içeriklerini bitirmek üzereyiz. O kadar hazırız.

* Bizim beklentimiz şu: Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle okullar mart ayında kapanmış ve öğrenciler eğitimlerini online olarak yapmıştı. Yeni eğitim döneminde okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Yayınlanan takvime göre okullar 31 Ağustos tarihinde açılacak.