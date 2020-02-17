İOKBS başvuruları ne zaman bitiyor? 2020 bursluluk sınavı başvuru formu (Ek-1 formu) nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan İOKBS başvuru kılavuzunda ek-1 formuna dair; “Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/engel durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir” açıklamasın yer aldı. İşte İOKBS yani bursluluk sınavı başvuru kılavuzu ve detayları…

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

17 Şubat'ta sona erecek olan sınav başvurusu, Elazığ merkezli depremden etkilenen bölgelerde yarıyıl tatilinin uzatılması nedeniyle, Türkiye genelinde 24 Şubat Pazartesi gününe kadar uzatıldı. Sınav 25 Nisan’da uygulanacak.

İOKBS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Bursluluk sınavı başvuru kılavuzuna yukarıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz. EK-1 formu olarak bilinen “Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” kılavuzun 19. sayfasında yer almaktadır.

İOKBS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Sınav 25 Nisan’da uygulanacak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Yurt İçindeki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

a. Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

b. Sınav başvuruları 05-17 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

c. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

ç. Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/engel durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

d. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru

belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

e. Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır