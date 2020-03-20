İOKBS bursluluk sınavı ertelendi mi? Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında düzenlenen bursluluk sınavlarının ertelendiği bildirildi. Corona virüsü tedbirleri nedeniyle ertelenen İOKBS bursluluk sınavıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamları haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.

İOKBS BURSLULUK SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, nisan ayında yapacağı sınavları erteledi.

Yeni sınav takvimini açıklayan Bakan Selçuk, “25 Nisan'da yurt içi ve yurt dışında uygulanacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) 6 Haziran 2020'ye erteledik. Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavını da 5 Temmuz 2020'ye erteledik” sınavların yeni tarihlerini de paylaştı.

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