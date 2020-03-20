Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İOKBS bursluluk sınavı ertelendi mi? Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olanların katılabildiği İOKBS bursluluk sınavı ertelendi. Peki 2020 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

20:22 -
Haberler Eğitim
İOKBS bursluluk sınavı ertelendi mi? Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında düzenlenen bursluluk sınavlarının ertelendiği bildirildi. Corona virüsü tedbirleri nedeniyle ertelenen İOKBS bursluluk sınavıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamları haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.

İOKBS BURSLULUK SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, nisan ayında yapacağı sınavları erteledi.

Yeni sınav takvimini açıklayan Bakan Selçuk, “25 Nisan'da yurt içi ve yurt dışında uygulanacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) 6 Haziran 2020'ye erteledik. Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavını da 5 Temmuz 2020'ye erteledik” sınavların yeni tarihlerini de paylaştı.

İLGİLİ HABERLGS sınavı ertelendi mi? 2020 LGS ne zaman yapılacak?LGS sınavı ertelendi mi? 2020 LGS ne zaman yapılacak?

 

İLGİLİ HABEREKPSS, MSÜ, ALES, YDS sınavı ne zaman? KPSS ertelendi mi?EKPSS, MSÜ, ALES, YDS sınavı ne zaman? KPSS ertelendi mi?
Corona EKPSS KPSS meb Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci ÖSYM sınav YDS
Son güncelleme: 20:23 20.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more