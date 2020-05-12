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İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? İşte 2020 Bursluluk sınavı tarihi…

Corona virüsünün etkilediği bir diğer sınav da İOKBS bursluluk sınavı oldu. İlköğretim 5, 6, 7, 8 ve orta öğretim 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS-2020) sınavının tarihi değişti. Peki bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte MEB tarafından yapılan sınav tarihi açıklamaları...

21:08 -
Haberler Eğitim
İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? İşte 2020 Bursluluk sınavı tarihi…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenecek olan İOKBS bursluluk sınavı tarihi belli oldu. Öğrenciler hazırlıklarını sürdürürken, sınav tarihi de araştırılıyor. İşte 2020-İOKBS bursluluk sınavı tarihi…

2020 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, Bursluluk Sınavı 2020'nin 6 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını açıkladı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavda hangi konulardan sorumlu olacağını da açıkladı.

BURSLULUK SINAVINDA HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; “Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10’uncu ve 11’uncu sınıf öğrencilerimiz 9’uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9’uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.” dedi.

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