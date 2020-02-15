İOKBS sınavı başvurusu ne zaman bitecek? Bursluluk sınavı başvurusu için ek süre!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvurularının sona ermesine kısa bir kala MEB’den ek süre açıklaması geldi. Elazığ merkezli depremden etkilenen bölgelerde yarıyıl tatilinin uzatılması nedeniyle, Türkiye genelinde başvuru süreleri uzatıldı. İşte detaylar…

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

17 Şubat’ta sona erecek olan sınav başvurusu, Elazığ merkezli depremden etkilenen bölgelerde yarıyıl tatilinin uzatılması nedeniyle, Türkiye genelinde 24 Şubat Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

İOKBS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Sınav 25 Nisan’da uygulanacak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Yurt İçindeki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

a. Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

b. Sınav başvuruları 05-17 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

c. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

ç. Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/engel durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

d. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru

belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

e. Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır