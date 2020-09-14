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İOKBS sonuçları için MEB tarih verdi!

Yurt genelinde yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrencinin katıldığı bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih MEB tarafından duyuruldu. İOKBS sonuçları 28 Eylül tarihinde erişime açılacak.

11:45 -
Haberler Eğitim
İOKBS sonuçları için MEB tarih verdi!

5 Eylül tarihinde gerçekleştirilen bursluluk sınavına tüm yurt genelinde 831 merkezde yapılan sınavda 230 bin kişi görev yaptı. Sonuçlar MEB’in sonuç sistemi üzerinden duyurulacak.

BİRİNCİ DÖNEM KAZANIMLARI SORULDU

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını duyurmuştu.

İOKBS sonuçları MEB’in sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak. Adaylara sonuçlar posta ile gönderilmeyecek.

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

Bursluluk Sınavının soruları ve cevap anahtarları Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından erişime açıldı. Aşağıdaki link üzerinden soru ve cevaplara erişebilirsiniz.

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI

meb sınav
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