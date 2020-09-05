İOKBS soru ve cevapları ne zaman yayınlanır? Bursluluk sınavı sonuç tarihi açıklandı!

MEB’in bugün gerçekleştirdiği İOKBS sınavında 4'er seçenekli 100 soru soruldu. Sınav sonrasında sınavın soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı sorusu araştırılıyor. İOKBS sınavının soru ve cevaplarının birkaç gün içersinde yayınlanması bekleniyor.

İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

MEB’in yayınladığı tarihlere göre bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül tarihinde ilan edilecek.

BİRİNCİ DÖNEM KAZANIMLARI SORULDU

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını duyurmuştu.