İş bulma ihtimali yüksek olan bölümler… Bu üniversite bölümleri önem taşıyor!

Türkiye'de genç işsizliğin %27'lere ulaştığı günümüzde, büyüklerimizin ‘altın bilezik' dediği meslekler bir yana, genç istihdamı nerelere doğru kayıyor? Eğitimci Prof. Dr. Batuhan Özay, yeni nesil eğitimde artık temel eğitim & öğretim misyonlarına ek olarak iş dünyasının isteklerine de odaklanılması gerektiğini belirtiyor. Prof. Dr. Batuhan Özay, özellikle pandemi sonrası sağlık sektöründe ciddi bir açık gözlenmesinin yanı sıra Dezenfeksiyon, Beslenme & Diyetetik, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Psikoloji gibi bölümlerin de iş olanakları sebebiyle gelecek vadettiğinin altını çiziyor.

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Prof. Dr. Batuhan Özay, kamuda ve özel sektörde Beslenme & Diyetetik Bölümü'nü değerlendirdi. Özay, ‘Günümüzde gelişmekte olan toplumlarda ve gelişmiş ülkelerde sağlık sorunları çok önemli boyutlara ulaştı. Ülkemiz de bunlara dahil. Beslenme problemleri kolik hastalıkların gidişatını da etkiliyor. Özellikle obezite ve ilişkili hastalıklarda büyük oranda problemler yaşanmakta. Ülkeler, sağlık yatırımlarının önemli bir kısmını obezite ile ilişkili kısımlarda harcıyor. Obezite ile birlikte gelen tip 2 diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı gibi problemli ve mortalite oranı yüksek hastalıklar mevcut. Bu hastalıkların beslenmeyle ilişkileri mutlaka dikkate alınmalı. Bu noktada beslenme ve diyetetik mezunlarına ihtiyaç gün geçtikçe artmakta. Mesleğin geleceğine baktığımızda geçen sene Türkiye Diyetisyenler Derneği'nin sunduğu verilere göre Türkiye'deki yaklaşık 850 adet kamu hastanesinde 650 adet diyetisyen var. Sağlık Bakanlığı'na bağlı yaklaşık 135 bin yatak sayısı var. Bunlardan da yaklaşık 73 bin tanesi nitelikli yatak sayısı. Sağlık Bakanlığı'nın pratiğine göre, her 25 yatak sayısına 1 diyetisyen bulunması talep ediliyor. Bu durumda kamuda yaklaşık 3 bin kişilik diyetisyen açığı söz konusu. Bunun dışında yine özel sektörde, catering şirketlerinde, diyaliz merkezlerinde ve sporla alakalı merkezlerde, takımlarda yine geleceğe yönelik istihdam yüksek olacaktır. ‘ dedi.

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDE İSTİHDAM AÇIĞI

Prof. Dr. Batuhan Özay sağlık sektörünün bir diğer önemli bölümü hemşirelikle ilgili istihdam açığına dikkat çekiyor ve ekliyor: ‘Günümüzde Türkiye'deki hemşirelerin sayısı 204 bin. Pandemi sürecinde 9 bin kişilik bir ek istihdam sağlanmasıyla birlikte aktif çalışan hemşire sayısı 210 binin üzerinde diyebiliriz. Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hiçbir zaman yeterli sayıya ulaşılamıyor. Bu yıl pandemi ile birlikte yine hiç olmadığı kadar hemşireliğin önemini kavramış olduk. Dünya genelindeki 28 milyon hemşirenin dünya nüfusunun yarısını oluşturan ülkelerde olduğunu biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre tüm dünyada şuan 5.6 milyon hemşireye daha ihtiyaç var. Son yıllarda 3'te 1 oranda erkeklerin de hemşirelik bölümü tercih ettiğini görüyoruz. Bu artışla da birlikte hemşirelik bölümünde de istihdam sorunu öngörülmemektedir.'

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ GELİŞMELERDEN NEGATİF ETKİLENMİYOR

Teknolojinin gelişimi her alanda olduğu gibi bazı mesleklerin gidişatını da etkiliyor. İşgücünün yapay zekaya devredilmesi bazı sektörlerde istihdamı olumsuz etkilese de bazı meslekler direkt insan odaklı olması dolayısıyla bu tehditle karşı karşıya kalmıyor. Psikoloji bölümünün de teknolojinin gelişiminden negatif etkilenmeyecek mesleklerden biri olduğunu belirten Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Batuhan Özay, istihdam yönünde hiçbir değişiklik öngörmediklerini açıklıyor.

DİŞ HEKİMLİĞİ TÜM DÜNYADA GEÇERLİ

İşsiz kalma şansının sıfıra yakın olduğu bölümlerden biri olan Diş Hekimliği konusunda ise ‘Diş hekimi doktor, mühendis ve sanatçıdır. Üç özelliği bir arada toplayan bir meslektir. Hekimlik yapıyorsunuz temel bilimleriniz var, bir mühendis gibi ağız içinde küçücük yerde çalışacaksınız.