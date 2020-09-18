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İSG sınav başvuruları başladı! Sınav 7 Kasım’da yapılacak

ÖSYM, İSG sınav başvurularının 18 Eylül’de başladığını duyurdu. Sınava katılım gösterecek adaylar 28 Eylül tarihine kadar başvurularını yapabilecek.

10:34 -
Haberler Eğitim
İSG sınav başvuruları başladı! Sınav 7 Kasım’da yapılacak

Adaylar, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvurularını yapacak.

Başvuru yapacak adayların HES kodu alması ile başvurularını tamamlayacak.

İSG BAŞVURU KILAVUZU

İSG NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG), 7 Kasım 2020 tarihinde, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır. Sertifika alanlarına bağlı olarak başvuran aday sayısının 1000’den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir. Başvuran aday sayısının 1000’den daha az olduğu sertifika alanlarında sınav sadece Ankara'da yapılabilecektir.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır

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