İSG sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre İSG sınav sonuçları 8 Aralık'ta duyurulacak.

Sınava katılım gösteren adaylar, T.C kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

İSG SINAVI CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, geçtiğimiz senelerde yapılan İSG sınavının cevap anahtarını sınavdan bir hafta sonra açıklamıştı. 2020 İSG sınavının cevap anahtarının da önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.

KİMLER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLABİLİR?

331 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı üçüncü maddesi ve İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde;

İş güvenliği uzmanı; iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik eleman şeklinde tanımlanmış,

Teknik eleman olarak ise; teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları sayılmıştır.

Dolayısıyla sadece aşağıda belirtilen kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sosyal güvenlik uzmanı belgesi alabilecek ve iş güvenliği uzmanı olabilecektir;

– Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler.

– Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları.

– Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları.

– Teknik öğretmenler.

– Fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar.