İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ilanı yayımlandı! İşte başvuru koşulları…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ilanına göre 158 öğretim görevlisi alımı yapılacak. İşte başvuru şartları…

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ PERSONEL ALIM İLANI

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

İstenilen Belgeler

Müracaat edecekleri kadroyu belirtir

-Dilekçe

-Nüfus cüzdanı örneği

-YÖK formatında özgeçmiş

-2 adet fotoğraf

-Öğrenim Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için Denklik Belgesi)

-Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar, Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 5 (beş) takım, Profesörlük kadrosuna başvuru yapacak olan adayların ise bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 7 (yedi) takım yayın dosyaları ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir.

-Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

-Başvurular ilanın yayım tarihi itibariyle Onbeş ( 15 ) gündür.

İlgililere duyurulur.