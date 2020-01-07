Karabük’te eğitime kar engeli

Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı bugün ilk ve orta okullar ile Ovacık Spor Lisesi haricindeki liseler bir gün süreyle tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engelliler de bir gün süreyle idari izinli sayılacak. Eskipazar ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim veren okullar yarın bir gün süreyle tatil edildi.

ESKİPAZAR’DA DA OKULLARA TATİL EDİLDİ

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı ilk, orta ve liselerde salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. DHA