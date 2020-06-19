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Karneler nasıl öğrenilecek? e-Okul VBS karne ekranı…

Eğitimin uzaktan devam etmesi nedeniyle salgın süreci karneleri de etkiledi ve karneler online olarak yayınlandı. İlk, orta ve lisede okuyan milyonlarca öğrenci, bugün karnelerine ulaştı. E Okul üzerinden erişime açılan karneleri, öğrenciler ve öğrenci velileri şifrelerini girerek görebiliyor. e-Okul karne öğrenme ekranına dair detaylar haberimizde...

15:07 -
Haberler Eğitim
Karneler nasıl öğrenilecek? e-Okul VBS karne ekranı…

Pandemi sebebiyle uygulanan uzaktan eğitim bugün itibariyle son buldu ve öğrenciler karnelerine e-okul VBS üzerinden erişebiliyor. Corona virüsü sebebiyle Mart ayının ortasından beri kapalı durumda okullarda karneler de e-okul üzerinden erişime açıldı.

E OKUL VBS KARNE SORGULAMA EKRANI

e-Okul VBS karne ekranı: Karneler E Okul üzerinden görülebiliyor…

E OKUL KARNE SORGULAMA

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “https://eokul.meb.gov.tr/” adresine giriş yapmak ve sağ tarafa “Veli Bilgilendirme Sistemi” başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

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