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Karneler ne zaman alınacak? Yarı yıl tatili hangi gün başlıyor?

Öğrenciler ile veliler sabırsızlıkla beklediği 15 tatil geri sayım başladı. Karnelerin alınmasına çok az bir zaman kala yoğun ders temposundan bunalan öğrenciler, “okullar ne zaman yarı yıl tatiline girecek” sorusunu cevabını sorguluyor. MEB, okulların kapanacağı tarih 25 Ocak 2021 olarak açıkladı.

Güncellenme: 15:17, 08/12/2020
Haberler Eğitim
Karneler ne zaman alınacak? Yarı yıl tatili hangi gün başlıyor?

Öğrenciler ikinci ara tatil öncesinde, sömestr olarak bilinen 15 tatile girerek bu yeni eğitim yılının ilk karnesini alacak.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.

* 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

UZAKTAN EĞİTİM UZADI

Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan kısa bir süre sonra da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni bir duyuru geldi. Bakanlık, Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini belirtti.

23 KASIM'DA BAŞLAYACAKTI

Corona virüsü salgını sonrası ara verilen yüz yüze eğitim süreci 21 Eylül'de yeniden kademeli olarak başlamıştı.

16 Kasım'da ara tatile giren okulların 23 Kasım'da yeniden açılması planlanıyordu.

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