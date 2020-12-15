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Karneler ne zaman verilecek, 15 tatil ne zaman başlıyor?

Bu yıl ilk dönemi corona virüs salgını gölgesinde geçen eğitim öğretimde karne dönemi yaklaşıyor. MEB, okulların kapanacağı tarih 25 Ocak 2021 olarak açıkladı. Milyonlarca öğrenci karnelerin ardından 15 gün sürecek sömestr tatiline çıkacak.

Güncellenme: 09:14, 15/12/2020
Haberler Eğitim
Karneler ne zaman verilecek, 15 tatil ne zaman başlıyor?

Öğrencilerin yıl boyunca okullarında ve derslerindeki emeklerinin karşılığı olan karneler için geri sayım başladı. Bu sene derslerine okul yerine evden, uzaktan eğitim şeklinde devam eden öğrenciler karnelerini ne zaman alacaklar merak ediliyor.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

* 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

UZAKTAN EĞİTİM UZADI

Erdoğan’ın yaptığı açıklamadan kısa bir süre sonra da Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yeni bir duyuru geldi. Bakanlık, Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini belirtti.

23 KASIM’DA BAŞLAYACAKTI

Corona virüsü salgını sonrası ara verilen yüz yüze eğitim süreci 21 Eylül’de yeniden kademeli olarak başlamıştı.

16 Kasım’da ara tatile giren okulların 23 Kasım’da yeniden açılması planlanıyordu.

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