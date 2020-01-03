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Karneler ne zaman verilecek? İşte 15 tatil tarihi…

Halk arasında sömestir olarak bilinen 15 tatile kısa bir zaman kaldı. Öğrenciler 15 tatil ile birlikte yarım dönemdeki başarılarının rakamlara dökümü olan karnelerini alacak. Peki 15 tatil yani sömestir ne zaman?

21:40 -
Haberler Eğitim
Karneler ne zaman verilecek? İşte 15 tatil tarihi…

Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bir değişikliğe giderek ara tatil sayısını arttırdı. İlk olarak kasım ayında ara veren öğrenciler şimdi de karnelerin alınacağı 15 tatili bekliyor. Peki 15 tatil ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

MEB TAKVİMİNE GÖRE ARA TATİL VE SÖMESTR TARİHLERİ

SÖMESTR NE ZAMAN? 1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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