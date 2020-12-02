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Kocaeli Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Kocaeli Üniversitesi, 37 araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Personel ilanı, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. Kocaeli Üniversitesi personel alımı ilanının başvuru koşulları…

Güncellenme: 15:05, 02/12/2020
Haberler Eğitim
Kocaeli Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Kocaeli Üniversitesi'nin açtığı araştırma görevlisi ilanına başvuru için son gün 16 Aralık. İşte başvuru koşulları ve şartları…

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL İLANI

GENEL ŞARTLAR

a) 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinde  belirtilen  şartları taşımak,

b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50  puan  veya  eşdeğerliği  kabul  edilen bir sınavdan  bu puan  muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun hesaplanmasında  kullanılacak  4’lük  ve  5’lik  not  sistemlerinin  100’lük  not  sistemine  eşdeğerliği Yükseköğretim   Kurulu   kararıyla   belirlenir.   Diğer   not   sistemlerinin   100’lük   not   sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

ÖZEL ŞARTLAR

1 – Devlet  yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adaylar başvurularını http://basvuru.kocaeli.edu.tr/ adresinden çevrimiçi (online) yaparak aşağıda  listelenen  belgelerini  başvurularına  ekledikten  sonra  son  başvuru  tarihine  saat  23:59  ‘a kadar yapabileceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Bir adet başvuru formu doldurarak imzalı şekilde çevrimiçi (online) başvuru sistemine yüklenecektir. (Gerekli bilgiler girildikten sonra başvuru sistemi tarafından oluşturulacaktır.)

2 – Özgeçmiş,

3 – Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4 – Lisans/Lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (ilana göre lisans ve /veya tezli yüksek lisans fotokopileri)

5 – Resmi Transkript belgesi fotokopisi (Lisans eğitimi ile ilgili)

6 – Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi  fotokopisi (ilanda belirtilen özel şarta göre)

7 – 1 Adet fotoğraf,

8 – Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e- Devlet üzerinden alınan belge) 9)- ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıl geçerlidir.)

9 – Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

10 – Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili.)

AÇIKLAMA

–  Araştırma  görevlisi  kadrosuna  başvuranların  atamaları  2547  sayılı  Kanun’un  50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

–  2547  sayılı  Kanunun  33.  maddesi  uyarınca  “Araştırma  görevlileri,  yükseköğretim kurumlarında  yapılan  araştırma,  inceleme  ve  deneylerde  yardımcı  olan  ve  yetkili  organlarca verilen   ilgili   diğer   görevleri   yapan   öğretim   elemanıdır.   (Ek   cümle:15/4/2020-7243/4   md.) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş  yaşını  doldurmamış olmak gerekir.  Bunlar ilgili  anabilim veya  anasanat  dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu  görüşü  üzerine  rektörün  onayı  ile  araştırma  görevlisi  kadrolarına  en  çok  üç  yıl  süre  ile atanırlar;  atanma  süresi  sonunda  görevleri  kendiliğinden  sona  erer.(Ek  cümle:  21/4/2005  – 5335/10 md.) Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler.”

–  Adaylar  ilan  edilen  kadrolardan  yalnızca  bir  tanesine  müracaat  edebilecektir.  Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Mezuniyet ve öğrenci belgelerinde e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

–  Çevrimiçi  (online)  başvuru  haricinde  Rektörlüğümüze  ya  da  birimlere  gönderilen müracaat evrakları dikkate alınmayacaktır.

– Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

– İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak  ve  atamaları  yapılmayacaktır.  Bunların  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  iptal  edilecek  ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

– İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

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